Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старобельский колледж в ЛНР продолжит обучение студентов в дистанционном режиме

Ректор ЛГПУ сообщила, что колледж продолжит реализацию учебных программ и прием новых абитуриентов.

Источник: Комсомольская правда

Обучение студентов в Старобельском профессиональном колледже в ЛНР продолжится в дистанционном режиме после атаки ВСУ по территории учреждения. Об этом заявила ректор ЛГПУ Жанна Марфина, ее слова приводит пресс-служба колледжа.

«Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.

С 25 мая ЛГПУ перейдет к реализации учебных программ в дистанционном формате. Уже сейчас государственные экзаменационные комиссии готовы приступить к проведению итоговой аттестации. Приемную кампанию панируется проводить как в очном, так и в онлайн-формате.

Напомним, что в ночь на 22 мая по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске был нанесен удар ВСУ. В результате террористических действий Киева погиб 21 ребенок.