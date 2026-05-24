Старобельский колледж в ЛНР продолжит обучение студентов в дистанционном режиме

Обучение студентов в Старобельском профессиональном колледже в ЛНР продолжится в дистанционном режиме после атаки ВСУ по территории учреждения. Об этом заявила ректор ЛГПУ Жанна Марфина, ее слова приводит пресс-служба колледжа.
«Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации будет осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.
С 25 мая ЛГПУ перейдет к реализации учебных программ в дистанционном формате. Уже сейчас государственные экзаменационные комиссии готовы приступить к проведению итоговой аттестации. Приемную кампанию панируется проводить как в очном, так и в онлайн-формате.
Напомним, что в ночь на 22 мая по учебному корпусу и зданию общежития колледжа в Старобельске был нанесен удар ВСУ. В результате террористических действий Киева погиб 21 ребенок.