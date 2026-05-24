Клуб не из высшего дивизиона стал обладателем Кубка Португалии

В финале «Торринсе» из второго по силе дивизиона обыграл «Спортинг».

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Клуб из второго по силе дивизиона чемпионата Португалии по футболу «Торринсе» стал обладателем кубка страны.

В финале «Торринсе» со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл лиссабонский «Спортинг», занявший 2-е место в чемпионате Португалии.

«Торринсе» завершил чемпионат второго по силе дивизиона на 3-й строчке. В первом стыковом матче за право выступать в элите команда сыграла вничью с «Каса-Пией» (0:0).

Рекордсменом по количеству побед в Кубке Португалии является «Бенфика», завоевавшая 26 титулов. 20 раз трофей выигрывал «Порту», 18 раз — «Спортинг». «Торринсе» впервые стал победителем соревнований.