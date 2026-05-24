Министр энергетики Беларуси опроверг строительство пункта захоронения радиоактивных отходов в Хойниках

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз опроверг в эфире телеканала СТВ строительство пункта захоронения радиоактивных отходов в Хойниках. А именно такая информация стала появляться в сети в последнее время.
«Хойники — это крупный населенный пункт, и безусловно он развивается, и наверняка там что-то строится. Но точно могу сказать, что на настоящий момент никакого строительства пункта захоронения радиоактивных отходов в Хойниках не ведется», — опроверг сведения Денис Мороз.
Глава Минэнерго напомнил, что три наиболее перспективные площадки для появления ядерных отходов уже определены. Одна из них действительно находится в Гомельской области, две другие — на Гродненщине и на Могилевщине.
«На настоящий момент для каждой из этих площадок производится разработка так называемой предпроектной документации», — сказал министр.
Также Мороз напомнил, что вскоре состоятся общественные обсуждения данного вопроса, к ним ведется подготовка. А при принятии решения учтут и «социальную составляющую» — то, кто будет работать на предприятии:
«Это все-таки это достаточно сложный технологический объект, который требует порядка 300 штатных единиц, и эти люди в этом регионе, соответственно, должны быть».
Также будут учтены геологические и барьерные параметры, экономические факторы.
