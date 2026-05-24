Лихачев назвал ключевой роль командной работы и в атомной отрасли, и в футболе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Успех как в атомной отрасли, так и в профессиональном футболе определяется не только личным мастерством, но прежде всего способностью работать в команде. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью Telegram-каналу «Страна Росатом».
Лихачев посетил суперфинал Кубка России по футболу, где в «Лужниках» встретились «Спартак» и «Краснодар».
«Самое главное, наряду с индивидуальным мастерством, и у футболиста, и у атомщика, все-таки, главная компетенция — это командная работа. В этом смысле “один в поле не воин” ни в атомной отрасли, ни в футболе. Какой бы ты ни был мастеровитый, победа придет только, когда ты играешь в сильной команде», — подчеркнул глава Росатома.
Он отметил, что наряду с командным взаимодействием значимы профессиональная активность и разносторонние навыки, включая способность стратегически мыслить и выполнять разные функции в зависимости от задач.
Также Лихачев обратил внимание на различия между профессиональным спортом и атомной отраслью: «Все-таки в футболе, в любом большом спорте, человек рано или поздно приходит к выбору, а что дальше? Оставаться ли в спорте, на тренерской работе, или стать спортивным комментатором, или вообще уйти бизнесом заниматься. В атомной отрасли, слава Богу, нет такого выбора. И в молодые годы, и в средние, и в так называемом серебряном возрасте можно трудиться, работать, приносить пользу и развивать свое участие».
По его словам, в атомной отрасли сохраняется высокая вовлеченность специалистов старшего возраста, включая сотрудников, продолжающих активную профессиональную деятельность и после 70−90 лет. «В этом смысле атомная отрасль — это такой большой футбол без всякого ограничения по возрасту», — указал Лихачев.
Отдельно он пояснил, что поддерживает футбольный клуб «Спартак» по личным причинам — на поле вместе с командой выходит его внук: «Я являюсь обычным болельщиком-любителем, но я являюсь одновременно фанатом своего внука, который в свою очередь является фанатом “Спартака”. Сам играет, тренируется в детском футбольном подразделении “Спартака”. Он выйдет на поле вместе с командами, в ходе приветствия, в ходе построения команд. Я не могу его подвести, поэтому буду болеть за “Спартак”.