Лихачев назвал ключевой роль командной работы и в атомной отрасли, и в футболе

Также Лихачев обратил внимание на различия между профессиональным спортом и атомной отраслью: «Все-таки в футболе, в любом большом спорте, человек рано или поздно приходит к выбору, а что дальше? Оставаться ли в спорте, на тренерской работе, или стать спортивным комментатором, или вообще уйти бизнесом заниматься. В атомной отрасли, слава Богу, нет такого выбора. И в молодые годы, и в средние, и в так называемом серебряном возрасте можно трудиться, работать, приносить пользу и развивать свое участие».