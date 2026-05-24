Соревнования по тэг-регби прошли в рамках Спартакиады Профсоюзного клуба

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Команда департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы заняла первое место в соревнованиях по тэг-регби в рамках IV открытой Спартакиады Профсоюзного спортивного клуба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Профсоюзного спортивного клуба.
Второй стала команда департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Третьим стал коллектив московского центра воспитательных практик.
Игры проводились среди смешанных команд, в состав которых входили мужчины и женщины. Почетным гостем соревнований стал вице-президент Федерации регби России Алексей Митрюшкин.
Соревнования были организованы при поддержке регби-клуба ЦСКА и АНО «Лига бесконтактного регби» — организации, действующей под эгидой Федерации регби России.