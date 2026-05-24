Дирижер внутри нас: почему эндокринная система требует системного подхода

— Эндокринная система не терпит насилия: ни голодных диет, ни гормональных бомб без назначения, ни бесконечных «чисток» и «детоксов». Гормоны — это не враги, которых нужно подавлять, и не волшебники, которые все исправят. Это язык, на котором организм говорит с миром. Когда мы едим, спим, двигаемся и думаем правильно, эндокринная система отвечает нам стабильностью, энергией и долголетием, — напоминают медики. — Проверьте свой ТТГ и глюкозу. Но не паникуйте, если они вышли за референсы — интерпретация должна быть врачебной. Оцените свой сон. Если вы спите меньше 7 часов, начните с этого. Один час сна до полуночи стоит трех после. Исключите из рациона один источник скрытого сахара. Сладкая газировка, сладкий йогурт или «полезный» батончик. Через неделю вы почувствуете разницу.