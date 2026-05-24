В детских библиотеках ограничили выдачу ряда книг из-за «опасных» слов

В ряде детских библиотек России начали ограничивать выдачу книг несовершеннолетним из-за слов и выражений, которые могут быть связаны с наркотической тематикой. Об этом сообщает Mash со ссылкой на сотрудников библиотек в Рязанской области.
По информации издания, при проверке литературы используется перечень «опасных» слов, который регулярно обновляет Российский книжный союз. В список, как утверждается, уже включены слова «грибы», «зелье», «волшебная пыльца» и «маковое поле».
Из-за подобных формулировок ограничения затронули не только художественную литературу, но и отдельные книги по биологии, медицине и ветеринарии.
Сотрудники библиотек рассказали, что часть изданий перестали выдавать детям даже при отсутствии в тексте описаний запрещенных веществ. В некоторых случаях доступ к книгам сохраняется только для взрослых читателей по специальному запросу.
Среди произведений, которые, по данным Mash, попали под ограничения, упоминаются «Похитители волшебной пыльцы», Приключения Тинтина, книги о Михаиле Булгакове из серии ЖЗЛ, «Всеобщая история религий мира» и «Кто подставил кролика Роджера».
Местные власти объяснили новые меры требованиями законодательства о маркировке материалов, в которых содержатся упоминания наркотических и психотропных веществ.
В конце мая представители библиотечного сообщества намерены обсудить применение этих правил на встрече в Екатеринбурге. Ожидается, что одной из тем станет порядок хранения и выдачи литературы, попавшей под ограничения.
