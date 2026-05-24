Стало известно состояние звезды российских сериалов Алексея Маклакова

Менеджер актера Алексея Маклакова, известного по ролям во многих российских фильмах и сериалах, рассказала о состоянии здоровья артиста. По словам менеджера, Маклаков не нуждается в госпитализации, передает Super.
— С Маклаковым всё в порядке: он продолжает работать и уже был замечен на примерке, а ранее играл в театральном спектакле, — цитирует издание собеседницу.
Анна назвала выдумками слухи об ухудшении здоровья артиста, подчеркнув, что помощь врачей Маклакову не требуется.
KP.RU сообщил, что 8 мая этого года президент РФ Владимир Путин присвоил актеру Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России. Таких же званий удостоились артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрий Кудрявцев.