Депутат Панеш: снизить цены на жилье помогут льготы для застройщиков

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал пересмотреть стоимость цен на жилье в России. Парламентарий отмечает, что ситуацию может исправить только предоставление льгот застройщикам, тогда удастся снизить цены на квадратные метры.
Взамен льгот застройщики будет предоставлять квартиры по социальной цене.
В частности, он предложил начать со льгот на выделение земли под жилищное строительство. В настоящий момент муниципалитеты продают участки на аукционах, где стартовая цена завышена, а победитель закладывает эту стоимость в квартиры.
Льготная система позволит выделить какую-то часть жилья для продажи по социальной стоимости — не более 100 тысяч рублей за квадратный метр.
— Взамен — налоговые каникулы или субсидии на подключение к сетям, — заявил он NEWS.ru.
Еще один способ снижения стоимости, по словам депутата, это упрощение метода подключения к инженерным сетям. Сроки нужно ограничить 90 днями.
— А для проектов с социальным жильем — компенсировать часть затрат на инфраструктуру из федерального бюджета, — сообщил Панеш.
Депутат также предложил разрешить использовать эскроу-счета для финансирования строительства, это позволит обойтись без банковского кредита.