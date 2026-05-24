Депутат Панеш: снизить цены на жилье помогут льготы для застройщиков

Депутат предложил ограничить стоимость квадратного метра соцжилья суммой в 100 тыс.рублей.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал пересмотреть стоимость цен на жилье в России. Парламентарий отмечает, что ситуацию может исправить только предоставление льгот застройщикам, тогда удастся снизить цены на квадратные метры.

Взамен льгот застройщики будет предоставлять квартиры по социальной цене.

В частности, он предложил начать со льгот на выделение земли под жилищное строительство. В настоящий момент муниципалитеты продают участки на аукционах, где стартовая цена завышена, а победитель закладывает эту стоимость в квартиры.

Льготная система позволит выделить какую-то часть жилья для продажи по социальной стоимости — не более 100 тысяч рублей за квадратный метр.

— Взамен — налоговые каникулы или субсидии на подключение к сетям, — заявил он NEWS.ru.

Еще один способ снижения стоимости, по словам депутата, это упрощение метода подключения к инженерным сетям. Сроки нужно ограничить 90 днями.

— А для проектов с социальным жильем — компенсировать часть затрат на инфраструктуру из федерального бюджета, — сообщил Панеш.

Депутат также предложил разрешить использовать эскроу-счета для финансирования строительства, это позволит обойтись без банковского кредита.