Онищенко перечислил симптомы нового штамма Эболы

Новый штамм вируса Эбола может переноситься достаточно тяжело из-за резкого подъема температуры, а также сопутствующих симптомов — тошноты и рвоты. Об этом заявил в разговоре с aif.ru врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«У вируса Эболы достаточно серьезные симптомы. Среди них резкое повышение температуры тела до 38−40 градусов, сильная головная боль, слабость, боли в мышцах и горле, тошнота, рвота, диарея», — перечислил медик.
Он напомнил, что Эбола передается при тесном контакте с заболевшим человеком, в настоящий момент вакцины от нового штамма не существует.
Ранее 360.ru отметил, что россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Если даже человек не в Африку поедет, все равно где-нибудь может подхватить это заболевание.