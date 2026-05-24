Серпентолог Старков: ультразвуковые отпугиватели змей — это маркетинг

Яд гадюки не убивает, но наносит вред организму. Причина в том, что он содержит гемотоксины, которые вызывают интоксикацию. Все зависит от возраста человека, дозы яда, места укуса и времени оказания медицинской помощи. Неправильно оказанная первая помощь может усугубить ситуацию.
Укус этой змеи может вызвать как местную опухоль, так и тромбообразование, поражение органов. В 10−15% случаев последствия бывают страшнее — ограничение подвижности пораженной конечности и нарушение функции почек.
В беседе с NEWS.ru ученый, сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук, серпентолог и змеелов Владислав Старков отметил, что защитить свой участок от змей невозможно. Электрические отпугиватели на основе ультразвука не действуют — это все маркетинг. Чеснок и бархатцы, которые относят к народным методам, тоже не имеют доказанной эффективности.
При укусе врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Иван Еременко советует ограничить движение пострадавшего.
Место укуса промыть чистой водой, а вот накладывать жгут не рекомендуется. Тем более, нельзя разрезать ранку и пытаться отсосать яд.
— Пострадавшего лучше уложить так, чтобы укус находился ниже уровня сердца, и немедленно вызвать скорую помощь, — сказал специалист.
Если пострадавший — сердечник, то любое сильное возбуждение, боль, стресс могут спровоцировать инфаркт. А диабетикам важно контролировать уровень сахара, чтобы не вызвать стрессом гипо- или гипергликемию.
Аптечные антидоты врачи использовать не рекомендуют. Неправильная доза или способ введения могут вызвать тяжелые аллергические реакции, анафилаксию или шок.
Среди рекомендаций: увеличить потребление жидкости, принять антигистаминный препарат, приложить холодный компресс к месту укуса. А вот прием алкоголя врач назвала заблуждением.
— Физическая активность после укуса спровоцирует так называемое вторичное отравление. Это очень опасное состояние, которое может спровоцировать анафилактический шок и поражение почек, — заключила врач.