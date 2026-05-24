Серпентолог Старков: ультразвуковые отпугиватели змей — это маркетинг

В беседе с NEWS.ru ученый, сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук, серпентолог и змеелов Владислав Старков отметил, что защитить свой участок от змей невозможно. Электрические отпугиватели на основе ультразвука не действуют — это все маркетинг. Чеснок и бархатцы, которые относят к народным методам, тоже не имеют доказанной эффективности.