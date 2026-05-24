Ученые разрешили спор о том, как часто нужно мыть волосы

Учёные наконец разрешили многолетний спор о том, как часто нужно мыть волосы, сообщает Daily Mail. Материал перевел Aif.ru.
По мнению экспертов, волосы выглядят лучше всего и находятся в наилучшем состоянии, если их мыть пять-шесть раз в неделю. В ходе эксперимента исследователи обнаружили, что мытьё головы почти каждый день приводит к наилучшему состоянию кожи головы и наибольшему количеству дней с прекрасной прической.
При этом точная частота зависит от типа волос, однако опасения по поводу «чрезмерного мытья» необоснованны.
Доктор Шилпи Хетарпал, сертифицированный дерматолог из Кливлендской клиники, предупреждает, что при недостаточно частом очищении волос и кожи головы может произойти чрезмерное размножение бактерий и дрожжевых грибков.
Ранее дерматолог Баррутиа назвала самые распространенные ошибки при мытье головы.