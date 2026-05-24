Буря эмоций: юные футболисты «Ротора» вырвали очки в концовках матчей ЮФЛ Юг

Юношеский футбол дарит незабываемые эмоции и невероятные сценарии матчей. Что-то подобное произошло в очередных играх «Спортивной школы “Ротор” в 8-м туре ЮФЛ Юг. Волгоградские команды дома принимали ШИСП “Кубань” из Афипского. Между прочим, соперники были грозные. В обеих возрастных категориях турнира кубанцы возглавляли турнирные таблицы, да и вообще шли без потерь очков. Но все серии рано или поздно заканчиваются. В матче ЮФЛ Юг U-15 среди ребят 2011 года рождения у волгоградцев долгое время мало что получалось, потому два пропущенных мяча к началу второго тайма не стали сюрпризом. Видимо, футболисты из СШ “Ротор”-2011 специально затаились, чтобы выплеснуть все силы в концовке. Сократили “сине-голубые” разницу в счете на 76-й минуте, а уже в компенсированное время вовсе вырвали ничью. Причем оба гола забил центральный защитник Артем Чернов. Первая подножка для лидера сезона.