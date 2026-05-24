Врач рассказал, как есть ягоды с максимальной пользой

Ягоды не стоит употреблять в качестве десерта — несмотря на сладкий вкус, они могут снижать усвоение из продуктов холестерина. А значит, полезнее будет есть ягоды перед основным приемом пищи. Такой совет озвучил aif.ru врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов.
— Вообще ягоды едят часто неправильно. Порой они идут на десерт после еды. Это вреднее, надо относиться к ним как салатам, есть в начале еды. Так пектин ягод будет снижать усвоение из продуктов холестерина, жиров и ряда токсичных веществ, — пояснил доктор.
Медик посоветовал съедать за раз не более 120−150 граммов ягод. Здоровым людям можно потреблять не более 5−7 таких порций в день.
Телеканал «Царьград» рассказал, что самыми полезными ягодами июня станут те, которые выросли и созрели в естественных условиях: клубника, земляника, черника, вишня, черешня и смородина. Ягоды рекомендуется есть сырыми, не добавляя сахар — так все полезные вещества лучше усвоятся. Также не следует смешивать кислые и сладкие ягоды.