Садик Чайковского высадили у оперного театра в Нижнем Новгороде

У здания Нижегородского академического театра оперы и балета имени Пушкина появился садик Чайковского — его высадили друзья театра вместе с сотрудниками культурного учреждения.
Участвовал в работах и корреспондент nn.aif.ru.
Пётр Ильич Чайковский был в Нижнем Новгороде дважды и отметил в нашем городе свой последний день рождения в 1893 году. И, конечно, произведения великого композитора — важная часть репертуара Нижегородского оперного театра.
Средства на качественный посадочный материал для садика собирали всем миром, высадили более 150 растений. Уже через год площадь с торца здания театра на улице Ванеева станет очень зелёной и красивой. Работы шли под соло скрипки из окна.
Кроме того, собравшиеся заложили капсулу времени с пожеланиями театру, вскрыть ее планируют в 2076 году, через полвека.
