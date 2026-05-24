Садик Чайковского высадили у оперного театра в Нижнем Новгороде

Друзья театра и руководство заложили также капсулу времени, которую должны открыть через полвека.

У здания Нижегородского академического театра оперы и балета имени Пушкина появился садик Чайковского — его высадили друзья театра вместе с сотрудниками культурного учреждения.

Участвовал в работах и корреспондент nn.aif.ru.

Пётр Ильич Чайковский был в Нижнем Новгороде дважды и отметил в нашем городе свой последний день рождения в 1893 году. И, конечно, произведения великого композитора — важная часть репертуара Нижегородского оперного театра.

Средства на качественный посадочный материал для садика собирали всем миром, высадили более 150 растений. Уже через год площадь с торца здания театра на улице Ванеева станет очень зелёной и красивой. Работы шли под соло скрипки из окна.

Кроме того, собравшиеся заложили капсулу времени с пожеланиями театру, вскрыть ее планируют в 2076 году, через полвека.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский театр оперы и балета выпустил премьеры балетов «Волшебная ночь» (16+) в сотрудничестве с иностранными хореографами.