Мошенники выдумали «общероссийское родительское собрание»

Об этом сообщили для ТАСС в ИБ-компании ESA PRO.
По данным специалистов, ссылки на такие ресурсы распространяются в мессенджерах. Пользователям предлагают принять участие в якобы онлайн-собрании и пройти регистрацию.
На самом деле введенные в анкете персональные данные попадают к мошенникам и могут быть использованы для дальнейших преступных действий против родителей и школьников.
Эксперты отмечают, что схема построена на доверии к знакомому и ранее использовавшемуся названию. Ранее термин «общероссийское родительское собрание» действительно применялся в образовательных инициативах, чем и воспользовались злоумышленники.
В ESA PRO пояснили, что мошенники нередко адаптируют реальные маркетинговые или социальные форматы, которые уже знакомы широкой аудитории, чтобы повысить доверие и увеличить число жертв.