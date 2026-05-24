Украина устроила террор, чтобы запугать население города Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Фактически речь идёт о самом настоящем терроре, который развернули ВСУ с целью запугать жителей Энергодара и сотрудников ЗАЭС», — сказал он в интервью агентству РИА Новости.
Ульянов отметил, что речь идёт о преступлениях Украины. По его словам, Киев «опьянён чувством вседозволенности».
«Происходит то, о чём мы долгое время предупреждали Секретариат агентства и государства-члены МАГАТЭ. В отсутствие осуждений и даже намёка на критику Киев опьянён чувством вседозволенности и совершает все более безрассудные преступления», — заявил Ульянов.
С начала мая увеличилась интенсивность атак украинских войск в районе вокруг ЗАЭС.
Финский политик Армандо Мема обвинил Украину в двойных стандартах из-за атаки по Запорожской АЭС. По его словам, Киев осуждает действия Ирана, одновременно продолжая атаки в районе Запорожской атомной электростанции.