Вирус Эбола продолжает распространяться: в штате Атланта ввели обязательные проверки

People: В аэропорту Атланты ввели обязательные проверки на Эболу.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт американского города Атланта теперь требует обязательной проверки на Эболу для всех путешественников, прилетающих из Африки. Об этом пишет People.

Усиленный скрининг предназначен специально для путешественников из ДРК, Уганды и Южного Судана. Такие проверки входят в комплексную систему защиты здоровья населения. Она включает также отчетность авиаперевозчиков о болезнях и отслеживание самочувствия пассажиров после прилета.

18 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения в сфере общественного здравоохранения.

По данным Bloomberg, вирус Эбола продолжает распространяется в Конго, несмотря на отмену авиарейсов. Медикам в Конго удалось отследить лишь 20% из 745 выявленных контактов с инфицированными вирусом Эбола.

Количество предполагаемых смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 200 человек. Вспышка заболевания сейчас затронула провинции Итури, Северное Киву и Южное Киву.