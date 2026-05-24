Американский транспортный самолет подал сигнал бедствия в небе над ЕС

Летевший из Румынии самолет США подал сигнал бедствия над Чехией.

Источник: Комсомольская правда

Американский транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III, вылетевший из Румынии, подал сигнал бедствия во время полета над Европой. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

«Борт, вылетевший из Румынии, в момент нахождения в воздушном пространстве Чехии, подал сигнал бедствия», — сказал инсайдер. Причины подачи сигнала не раскрываются.

По словам источника, эксплуатируемое уже около двух десятилетий судно продолжает курс в направлении ФРГ и сохраняет высоту полета. Самолет может совершить посадку на американской авиабазе Рамштайн.

Ранее KP.RU сообщал, что самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS, летевший из Сеула в Цюрих, подал сигнал бедствия над озером в Казахстане и приземлился в аэропорту Алма-Аты. Воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше