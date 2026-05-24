Американский транспортный самолет подал сигнал бедствия в небе над ЕС

«Борт, вылетевший из Румынии, в момент нахождения в воздушном пространстве Чехии, подал сигнал бедствия», — сказал инсайдер. Причины подачи сигнала не раскрываются.
По словам источника, эксплуатируемое уже около двух десятилетий судно продолжает курс в направлении ФРГ и сохраняет высоту полета. Самолет может совершить посадку на американской авиабазе Рамштайн.
Ранее KP.RU сообщал, что самолет Airbus A350 авиакомпании SWISS, летевший из Сеула в Цюрих, подал сигнал бедствия над озером в Казахстане и приземлился в аэропорту Алма-Аты. Воздушное судно передало аварийный код Squawk 7700.