Сборные Канады и Финляндии выиграли шестые матчи подряд на ЧМ по хоккею

В матче группы A финны со счетом 5:2 обыграли австрийцев. В группе B канадцы оказались сильнее словаков (5:1).
Сборная Финляндии набрала 18 очков и занимает 2-е место в группе A. Столько же баллов в активе швейцарской сборной. 26 мая команды Швейцарии и Финляндии проведут личную встречу, которая определит победителя группы.
Канадцы с 17 очками лидируют в группе B. В заключительном матче предварительного этапа они 26 мая сыграют с чехами.
В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.