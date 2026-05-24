Сборные Канады и Финляндии выиграли шестые матчи подряд на ЧМ по хоккею

Канадцы обыграли словаков, финны оказались сильнее австрийцев.

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Сборные Канады и Финляндии по хоккею одержали шестые победы со старта чемпионата мира. Турнир проходит в Швейцарии.

В матче группы A финны со счетом 5:2 обыграли австрийцев. В группе B канадцы оказались сильнее словаков (5:1).

Сборная Финляндии набрала 18 очков и занимает 2-е место в группе A. Столько же баллов в активе швейцарской сборной. 26 мая команды Швейцарии и Финляндии проведут личную встречу, которая определит победителя группы.

Канадцы с 17 очками лидируют в группе B. В заключительном матче предварительного этапа они 26 мая сыграют с чехами.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше