Китай отправил к станции «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами

Китай в воскресенье, 24 мая, осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа к китайской орбитальной станции «Тяньгун». Пуск состоялся в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань. Трансляцию с космодрома ведет Центральное телевидение Китая (CCTV).
— Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, экипаж находится в хорошем состоянии, запуск прошел полностью успешно, — говорится в сообщении CCTV.
Командиром экипажа стал 39-летний Чжу Янчжу — первый в КНР бортинженер, получивший пост командира. В состав экипажа также вошли пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Один из членов экипажа проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции, хотя стандартная миссия длится около полугода.
На станции «Тяньгун» с 1 ноября 2025 года находится экипаж «Шэньчжоу-21» из трех человек.
