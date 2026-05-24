Китай отправил к станции «Тяньгун» корабль «Шэньчжоу-23» с тремя космонавтами

Китай в воскресенье, 24 мая, осуществил запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа к китайской орбитальной станции «Тяньгун». Пуск состоялся в 23:08 по пекинскому времени (18:08 мск) с космодрома Цзюцюань. Трансляцию с космодрома ведет Центральное телевидение Китая (CCTV).

— Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, экипаж находится в хорошем состоянии, запуск прошел полностью успешно, — говорится в сообщении CCTV.

Командиром экипажа стал 39-летний Чжу Янчжу — первый в КНР бортинженер, получивший пост командира. В состав экипажа также вошли пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Один из членов экипажа проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции, хотя стандартная миссия длится около полугода.

На станции «Тяньгун» с 1 ноября 2025 года находится экипаж «Шэньчжоу-21» из трех человек.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Международная космическая станция (МКС) будет постепенно сводиться с орбиты Земли в 2028 году, а ее затопление намечено на 2030 год. Что будет с МКС, как произойдет ее ликвидация и как затапливали российскую станцию «Мир» — в материале «Вечерней Москвы».

МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше