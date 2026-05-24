Гастроэнтеролог Кашух: острая боль после шашлыка — повод для госпитализации

Шашлык — одно из традиционных блюд летних застолий. Но порой после употребления жареного мяса может ощущаться чувство тяжести или острой боли в животе.
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, Екатерина Кашух рассказала Life.ru, в каких случаях боль после шашлыка считается обычным перееданием, а когда сигнализирует об опасном состоянии.
Для пищеварительной системы жирное мясо и различные маринады — тяжелый удар. Желудку и кишечнику требуется больше времени и ферментов, чтобы все переварить. После такой еды может появиться тошнота и чувство вздутия, метеоризм, урчание и тянущие, ноющие боли в области пупка или в верхней части живота.
Если это не острая проблема, то все нормализуется за пару часов. А вот если ощущения усиливаются, то надо обратиться к врачу.
— Вызвать скорую помощь нужно, если боль сильная, нарастающая или «кинжальная», усиливается при движении или прикосновении, — говорит врач.
Может начаться рвота, если есть примесь крови или вкрапления кофе, слабость, холодный пот и учащенный пульс — это причины для экстренной госпитализации.
Такое бывает при заболеваниях желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы. При обострении гастрита, гастродуоденита или язвенной болезни боль будет локализоваться в верхней части живота, может сопровождаться изжогой, кислой отрыжкой.
Чтобы не допустить перегрузки ЖКТ, женщинам можно употреблять не более 200−250 граммов готового шашлыка в день, а мужчинам — до 350−400 граммов, пишет ОТР.
Кстати, шашлык в сочетании с алкоголем усугубляет нагрузку на организм. Спиртное само по себе приводит к обезвоживанию: виноваты повышенное потоотделение, повышенная частота мочеиспусканий и использование запасов воды для расщепления этанола, передает 360.ru.
Снизить вредные эффекты красного жареного мяса можно с помощью зелени и овощей, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Речь идет о вредных веществах, которые содержатся в черной корке шашлыка, пишет aif.ru.