Гастроэнтеролог Кашух: острая боль после шашлыка — повод для госпитализации

Врач предупредила, к чему может привести переедание шашлыка.

Источник: Комсомольская правда

Шашлык — одно из традиционных блюд летних застолий. Но порой после употребления жареного мяса может ощущаться чувство тяжести или острой боли в животе.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, Екатерина Кашух рассказала Life.ru, в каких случаях боль после шашлыка считается обычным перееданием, а когда сигнализирует об опасном состоянии.

Для пищеварительной системы жирное мясо и различные маринады — тяжелый удар. Желудку и кишечнику требуется больше времени и ферментов, чтобы все переварить. После такой еды может появиться тошнота и чувство вздутия, метеоризм, урчание и тянущие, ноющие боли в области пупка или в верхней части живота.

Если это не острая проблема, то все нормализуется за пару часов. А вот если ощущения усиливаются, то надо обратиться к врачу.

— Вызвать скорую помощь нужно, если боль сильная, нарастающая или «кинжальная», усиливается при движении или прикосновении, — говорит врач.

Может начаться рвота, если есть примесь крови или вкрапления кофе, слабость, холодный пот и учащенный пульс — это причины для экстренной госпитализации.

Такое бывает при заболеваниях желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы. При обострении гастрита, гастродуоденита или язвенной болезни боль будет локализоваться в верхней части живота, может сопровождаться изжогой, кислой отрыжкой.

Чтобы не допустить перегрузки ЖКТ, женщинам можно употреблять не более 200−250 граммов готового шашлыка в день, а мужчинам — до 350−400 граммов, пишет ОТР.

Кстати, шашлык в сочетании с алкоголем усугубляет нагрузку на организм. Спиртное само по себе приводит к обезвоживанию: виноваты повышенное потоотделение, повышенная частота мочеиспусканий и использование запасов воды для расщепления этанола, передает 360.ru.

Снизить вредные эффекты красного жареного мяса можно с помощью зелени и овощей, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Речь идет о вредных веществах, которые содержатся в черной корке шашлыка, пишет aif.ru.