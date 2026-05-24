Раскрыта опасность избытка белка в рационе

Употребление слишком большого количества белка может быть опасно для здоровья, о последствиях сообщил в беседе с aif.ru доктор медицинских наук Михаил Корякин.
— Избыток белка заставляет почки фильтровать больше продуктов распада — мочевины, креатинина. У людей со скрытыми или явными болезнями почек это ускоряет снижение их функции, у здоровых — может способствовать образованию камней, — пояснил врач.
Он отметил, что расщепление избыточного белка повышает нагрузку и на печень. При длительном потреблении, особенно на фоне уже имеющихся проблем с печенью, это может ухудшить её состояние.
Телеканал «Царьград» отметил, что регулярное употребление яичного белка может негативно сказаться на здоровье почек. Он считается эталоном, так как почти полностью усваивается организмом и содержит все необходимые аминокислоты. При этом желток также не несет вреда и богат на разнообразные витамины.