Не последний мощный удар: раскрыты реальные возможности «Орешника»

Баллистические ракеты «Орешник» ударили по военным объектам на территории Украины. Поставленные цели были успешно уничтожены. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл реальные возможности этого вооружения и объяснил его неуязвимость для противника.
Высокая точность поражения.
Военный эксперт Юрий Кнутов указал на высокую точность поражения «Орешника».
«Обратите внимание, что “Орешник” применялся в городской черте, это говорит о том, что точность поражения возросла настолько, что мы не боимся, что будут повреждены объекты, находящиеся за целью. То есть, мы бьём по цели, точно зная, что поразим только её, а те объекты, которые находятся за ней, — гражданские объекты — не пострадают. Это говорит о возросших точностных характеристиках “Орешника”», — подчеркнул он.
«Орешник» вывел из строя ВПК Украины.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, целями «Орешника» могли стать три предприятия на окраинах Киева, на которых производится вооружение для ВСУ, в том числе ведётся сборка ракет «Фламинго» и «Нептун МД».
«Учитывая, что “Орешник” был применён фактически на окраинах Киева или в районе Киева, целями могли стать три объекта: “Артём” и промзона, завод “Аналитприбор” и Киевский завод реле и автоматики. Также удар наносился по Белой Церкви, по Староконстантинову. Всего применили более 50 ракет, включая “Орешник”, “Циркон”, “Кинжал”, “Искандер”, Х‑101 и более 700 дронов “Герань/Гербера”. Цель ударов — уничтожение заводов, мест сборки и производства ракет “Нептун МД”, “Фламинго” и беспилотников самолётного типа, которые применяются для ударов по нашим гражданским объектам и гражданской инфраструктуре», — сказал он.
Невидимые для ПРО противника.
Юрий Кнутов особо подчеркнул, что ракеты «Орешник» невозможно засечь современными техническими средствами и перехватить.
«Когда боевые блоки уже находятся непосредственно в атмосфере, они двигаются к цели с колоссальной скоростью 10−12 Махов. При этом блоки покрыты плазмой, температура которой около 4000 градусов Цельсия. Эта плазма имеет особенность поглощать радиолокационные лучи. И в результате на радарах, на обычных радиолокационных станциях либо станциях наведения ракет “Орешник” не виден», — объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что «даже думать о том, что кто‑то его попытается перехватить какими‑то ракетами или ещё чем‑то, — бесполезно»: в настоящий момент вооружения, способного противостоять «Орешнику», нет.
Посыл Западу.
Юрий Кнутов отметил, что решение о применении «Орешника» принимается военным руководством страны.
«Это была демонстрация и посыл Западу, что мы можем работать по тем заводам и предприятиям из списка, который Министерство обороны опубликовало, — по производствам, связанным с выпуском оружия для Украины, которое применяется против наших детей и мирных граждан. Это будет законно, это не будет нарушением международного права, учитывая, что удар по общежитию в ЛНР — это акт международного терроризма, спонсируемый западными производителями, западными компаниями и правительствами», — подытожил военный эксперт.