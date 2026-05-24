Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснил, почему при боли в животе нельзя пить обезболивающие

Также не стоит греть живот и пить молоко.

Источник: Комсомольская правда

При боли в животе ни в коем случае не следует пытаться избавиться от нее с помощью лекарств. Обезболивающие в этом случае помешают врачам поставить правильный диагноз, об этом aif.ru заявил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

— Обезболивающие смажут картину, если понадобится госпитализация и срочная операция. Если живот болит не первый раз и причина известна, то можно принять спазмолитик, но осторожно, — пояснил медик.

Врач добавил, что также не рекомендуется есть острую, жирную, кислую пищу и пить молоко. А также греть живот грелкой — при воспалении, например, аппендиците, тепло ускорит разрыв.

Ранее 360.ru рассказал, как действовать при возникновении острой боли в шее. Для начала необходимо обеспечить мышцам покой, следует согреть шейно-воротниковую зону с помощью шерстяного шарфа. Кроме того, нужно воспользоваться специальными мазями. После снятия неприятных симптомов стоит заняться устранением первопричины.