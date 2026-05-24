Врач объяснил, почему при боли в животе нельзя пить обезболивающие

При боли в животе ни в коем случае не следует пытаться избавиться от нее с помощью лекарств. Обезболивающие в этом случае помешают врачам поставить правильный диагноз, об этом aif.ru заявил доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
— Обезболивающие смажут картину, если понадобится госпитализация и срочная операция. Если живот болит не первый раз и причина известна, то можно принять спазмолитик, но осторожно, — пояснил медик.
Врач добавил, что также не рекомендуется есть острую, жирную, кислую пищу и пить молоко. А также греть живот грелкой — при воспалении, например, аппендиците, тепло ускорит разрыв.
