Режиссер перечислила советские фильмы, которые нужно показать современным подросткам

Кино для подростков должно оставаться острым и повествовать о проблемах. Подобные фильмы были в советском кино, многие актуальны до сих пор. Их перечислила кинорежиссер и продюсер Анастасия Безрук.
— Надо делать проблемные и острые фильмы, из советской классики: «Чучело», «Республика ШКИД», «Курьер», «Молодая гвардия». Такое кино по-настоящему воспитывало, оно трогало за душу, — приводит слова специалиста издание RuNews24.ru.
Режиссер также предложила дать кинематографистам возможность публичной защиты и обсуждения в том случае, если цензоры предлагают лишить картину прокатного удостоверения.
KP.RU отметил, что вкусы детей не угадает никакое Минпросвещение. Да и родители угадывают, случайно, путем перебора. И вдруг выстреливают «Проверка на дорогах» и «Кин-дза-дза». «Гадкие лебеди» и «Роль» Лопушанского, «Холодное лето 53-го».