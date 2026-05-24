Названа болезнь, вызывающая дефицит железа

Уровень железа рекомендуется проверять примерно раз в год.

Источник: Комсомольская правда

Дефицит железа в организме, а также нехватка витамина В12 может свидетельствовать об опасном заболевании — аутоимунном гастрите. Это состояние, когда собственный иммунитет человека атакует слизистую оболочку желудка, об этом рассказал aif.ru врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

— Важно регулярно примерно раз в год контролировать уровни железа и витамина В12, поскольку аутоиммунный гастрит приводит к падению уровня этих веществ. При снижении нормальных показателей рекомендуется коррекция дефицитов, — сообщил медик.

Доктор подчеркнул, что при подобном диагнозе запрещены строгие диеты, так как они негативно влияют на микробиом кишечника и могут ухудшить состояние пациента.

360.ru сообщил, что забывчивость может развиваться постепенно под воздействием различных факторов. Ключевую роль играют нарушения энергоснабжения мозга, дефицит кислорода, витаминов и микроэлементов, а также ухудшение кровотока. Кроме того, распространенной причиной проблем с памятью является дефицит витамина B12 и железа, который замедляет работу нервной системы и ухудшает концентрацию.