Названа болезнь, вызывающая дефицит железа

Дефицит железа в организме, а также нехватка витамина В12 может свидетельствовать об опасном заболевании — аутоимунном гастрите. Это состояние, когда собственный иммунитет человека атакует слизистую оболочку желудка, об этом рассказал aif.ru врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.
— Важно регулярно примерно раз в год контролировать уровни железа и витамина В12, поскольку аутоиммунный гастрит приводит к падению уровня этих веществ. При снижении нормальных показателей рекомендуется коррекция дефицитов, — сообщил медик.
Доктор подчеркнул, что при подобном диагнозе запрещены строгие диеты, так как они негативно влияют на микробиом кишечника и могут ухудшить состояние пациента.
