Итальянский «Комо» впервые вышел в Лигу чемпионов

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. «Комо» после победы над «Кремонезе» в матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Команда набрала 71 очко и заняла 4-е место в турнирной таблице. Ранее ТАСС сообщал, что чемпионом Италии стал «Интер». В Лиге чемпионов также сыграют «Наполи» и «Рома». «Кремонезе», «Верона» и «Пиза» вылетели из элитного дивизиона.
«Комо» в позапрошлом сезоне вернулся в сильнейшую лигу Италии впервые с 2003 года. Главным тренером команды является чемпион мира и двукратный победитель чемпионатов Европы испанец Сеск Фабрегас.