Россиянам раскрыли неожиданную пользу арбузных корок

KP.RU рассказал, что арбуз почти на 90% состоит из воды, поэтому он так хорошо утоляет жажду. В мякоти практически нет белков и жиров, но много углеводов, которые быстро расщепляются и дают энергию. Этот плод особенно полезен для физически активных людей. Во время тренировки немного арбузного сока или целый ломтик восполняет запас воды и насыщает сахарами.