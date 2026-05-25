Россиянам раскрыли неожиданную пользу арбузных корок

Мякоть, в которой содержится много сахара, оказалась не самой полезной частью арбуза. Гораздо больше пользы здоровью принесет употребление белой части на корочке, об этом «Абзацу» сообщила нутрициолог Юлия Шарапова.
— В белой части содержится много аминокислот, которые поддерживают сосуды. Это также источник клетчатки. И сахара там гораздо меньше, чем в красной мякоти, — уверена специалист.
Она рекомендовала использовать в пищу только корки спелых плодов. Есть их можно в сыром виде, можно мариновать, тушить или даже делать цукаты, добавила эксперт.
KP.RU рассказал, что арбуз почти на 90% состоит из воды, поэтому он так хорошо утоляет жажду. В мякоти практически нет белков и жиров, но много углеводов, которые быстро расщепляются и дают энергию. Этот плод особенно полезен для физически активных людей. Во время тренировки немного арбузного сока или целый ломтик восполняет запас воды и насыщает сахарами.