«Ударили по самому близкому»: на Украине высказались о деле против Ермака

Дело в отношении экс-главы офиса киевского главаря Андрея Ермака стало серьезным ударом для Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Сейчас ударили по самому близкому человеку к Зеленскому — Ермаку. Правильно сделали, потому что этот негодяй спокойно отправлял людей на смерть», — написал он в телеграм-канале.
Азаров обвинил Ермака в причастности к покушению на политических оппонентов. По его словам, экс-глава офиса Зеленского, прикрываясь военным положением, издевался над обычными гражданами Украины.
Ранее Ермаку предъявили обвинение в участии в схеме по отмыванию денег. НАБУ и САП выявили организованную группу, связанную с легализацией 460 млн гривен, полученных при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Ермак был арестован, однако позднее его выпустили под залог в 140 млн гривен.