«Ударили по самому близкому»: на Украине высказались о деле против Ермака

Ранее Ермаку предъявили обвинение в участии в схеме по отмыванию денег. НАБУ и САП выявили организованную группу, связанную с легализацией 460 млн гривен, полученных при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Ермак был арестован, однако позднее его выпустили под залог в 140 млн гривен.