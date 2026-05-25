Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты колледжа в Старобельске продолжат обучение дистанционно

Ректор разрушенного ВСУ колледжа в ЛНР рассказала, как будет проходить образовательный процесс в колледже.

Источник: Аргументы и факты

После атаки на Старобельский профессиональный колледж Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) учебный процесс решено не прерывать. Руководство вуза объявило о переводе занятий в дистанционный формат с использованием онлайн-технологий, сообщила ректор ЛГПУ Жанна Марфина.

В университете подчеркнули, что несмотря на произошедшее, качество образования для студентов будет сохранено. Обучающиеся смогут продолжить занятия, взаимодействуя с преподавателями через электронные платформы и получая необходимую поддержку от кураторов.

Также сообщается, что экзамены и государственная аттестация будут организованы в удалённом режиме. Приёмная кампания пройдёт в смешанном формате, сочетая очные и дистанционные процедуры, а абитуриенты смогут получать консультации онлайн.

Напомним, в результате атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа погиб 21 человек, еще 44 пострадали. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура.