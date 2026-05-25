Студенты колледжа в Старобельске продолжат обучение дистанционно

После атаки на Старобельский профессиональный колледж Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) учебный процесс решено не прерывать. Руководство вуза объявило о переводе занятий в дистанционный формат с использованием онлайн-технологий, сообщила ректор ЛГПУ Жанна Марфина.
В университете подчеркнули, что несмотря на произошедшее, качество образования для студентов будет сохранено. Обучающиеся смогут продолжить занятия, взаимодействуя с преподавателями через электронные платформы и получая необходимую поддержку от кураторов.
Также сообщается, что экзамены и государственная аттестация будут организованы в удалённом режиме. Приёмная кампания пройдёт в смешанном формате, сочетая очные и дистанционные процедуры, а абитуриенты смогут получать консультации онлайн.
Напомним, в результате атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа погиб 21 человек, еще 44 пострадали. В ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура.