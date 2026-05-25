Что можно и нельзя делать в Епифанов день 25 мая, который называют Рябиновка

Православная церковь 25 мая вспоминает святого Епифания. В народе отмечают Епифанов день. Однако есть еще одно название — Рябиновка. В названный период зацветала рябина.
Что нельзя делать 25 мая.
Нельзя жаловаться на жизнь. Подобное может привести к ухудшению ситуации. Не рекомендуется распускать сплетни и слухи, врать. Не стоит вспоминать события из прошлого.
Что можно делать 25 мая.
По традиции, 25 мая было принято ломать рябину, ставить ее дома в воду. Так, чем дольше она простоит, тем больше удачи будет у хозяев дома.
Согласно приметам, рябина, которая зацвела поздно, обещает долгую осень. Если же много майских жуков, то лето будет засушливым.
