Что можно и нельзя делать в Епифанов день 25 мая 2026 года

В монастыре Епифаний подвизался под руководством опытного старца Илариона Великого, одного из основателей пустынножительства в Палестине. Он занимался перепиской греческих книг, преуспевая в иноческой жизни, и за свои подвиги сподобился дара чудотворений. Стремясь избежать людской славы, святой удалился в пустыню Спанидрион, однако даже там его настигла молва о праведной жизни. В этот период он был захвачен разбойниками и три месяца провёл в плену, но своим словом о покаянии привёл одного из шайки к истинной вере в Бога. После освобождения этот человек, принявший крещение с именем Иоанн, стал верным учеником Епифания и впоследствии записывал жизнь и чудотворения своего наставника.