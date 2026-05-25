Что можно и нельзя делать в Епифанов день 25 мая 2026 года

25 мая 2026 года — день, когда переплетаются церковная память и народные поверья. Православные верующие чтят святителя Епифания Кипрского, святителя Германа Константинопольского и священномученика Ермогена, патриарха Московского. В народе же эту дату называют Епифановым днём, Рябиновкой или Красным кафтаном. Рассказываем, как провести этот день с пользой и чего стоит избегать.
Что можно и нужно делать 25 мая.
Духовные дела.
Посетить храм и помолиться святым дня: Епифанию — о защите от лжи и ересей, Герману — о твёрдости в убеждениях, Ермогену — о мужестве и защите Отечества. Помочь нуждающимся: накормить голодного, поддержать ближнего, подать милостыню. Считается, что добро, сделанное в этот день, возвращается сторицей.
Домашние обереги.
Поставить в вазу ветку рябины — символ защиты от сглаза, порчи и пожаров. Чем дольше простоит ветка, тем дольше удача будет сопутствовать дому. Украсить жилище красными элементами: лентой, платком, поясом. Алый цвет на Руси считался оберегом от злых сил и проводником радости. Заняться рукоделием: вышивка, плетение оберегов, шитьё — всё, созданное своими руками 25 мая, наделялось особой защитной силой.
Природа и хозяйство.
Сажать рябину у дома — дерево символизировало семейное счастье, плодородие и надёжную защиту. Сеять лён, особенно если рябина пышно цветёт: народ верил, что это сулит богатый урожай. Умываться утренней росой — считалось, что она смывает негатив и придаёт красоту. Кормить птиц (скворцов, синиц) — они по поверьям помогали святому Епифанию в борьбе с нечистой силой.
Личное благополучие.
Носить одежду светлых и ярких тонов, особенно красную — для привлечения удачи и защиты. Прислушаться к соловьиной трели вечером: услышать её — добрая примета, сулящая благополучие. Обратить внимание на сны в ночь с 24 на 25 мая: они считаются вещими, особенно под утро. Провести время с близкими, устроить семейное застолье с домашней выпечкой — для укрепления гармонии в отношениях.
Что строго запрещено 25 мая.
Одежда и внешний вид.
Не надевать чёрную, тёмно-синюю, тёмно-зелёную и коричневую одежду. По поверью, тёмные цвета притягивают несчастья, болезни и даже вдовство. Женщинам не ходить с распущенными волосами — иначе, как верили, рябина «запутает» судьбу. Не носить обувь на босу ногу — обязательно надевать носки или чулки.
Слова и отношения.
Не ссориться, не ругаться, не сквернословить. Конфликт, начатый 25 мая, может затянуться надолго и нанести непоправимый урон отношениям. Не лгать, не сплетничать, не завидовать. Считалось, что всё злое, сказанное в этот день, возвращается к человеку втройне. Не жаловаться на судьбу и не предаваться унынию — это может закрепить негативный настрой на долгое время.
Отношение к природе.
Не ломать, не рубить, не трясти цветущую рябину. Повреждение дерева в этот день, по поверьям, влекло болезни и несчастья. Не охотиться и не рыбачить. Убийство животного 25 мая могло, как верили, навлечь беду: заблудиться в лесу, встретиться с хищником или утонуть. Не щекотать других людей. Смех от щекотки, по народным представлениям, открывал доступ тёмным силам в душу.
Домашние дела.
Не оставлять грязную посуду на ночь — немытая посуда привлекала нечистую силу. Убраться нужно было до полуночи. Не брать и не давать деньги в долг. День считался финансово неудачным: такие операции могли привести к убыткам. Не выбрасывать остатки еды — их лучше отдать животным или птицам, чтобы не навлечь бедность. Не начинать важные дела, не подписывать документы. Считалось, что начинания 25 мая потребуют многократных исправлений.
Прочие запреты.
Не отправляться в дальнюю дорогу — путешествие могло обернуться неудачей или потерями. Не заниматься тяжёлым физическим трудом без необходимости — это могло «вытянуть силы» и спровоцировать недомогание. Не назначать венчание. Хотя церковного запрета нет, по традиции в этот день свадьбы не играли.
Народные приметы на погоду и урожай.
Ясное, солнечное утро — К засушливому летуДождь — К неурожаюПышное цветение рябины — К богатому урожаю льна и овсаПоявление белых кувшинок на прудах — Заморозков больше не будетГусь ощипывает перья — К ненастной погодеЧайки не садятся на воду — К затяжному дождюУтренний туман — К скорому потеплениюМного майских жуков — К засухеАлый восход — К жаркому лету и пожарамСиние облака вечером — К перемене погодыСоловей поёт по ночам — К устойчивой хорошей погоде.
О чём молиться в этот день.
Святителю Епифанию — о защите от лжи, обмана, духовных заблуждений; о мудрости в изучении веры. Святителю Герману — о твёрдости в убеждениях, о способности отстаивать истину даже перед лицом власти. Священномученику Ермогену — о защите Отечества, о мужестве в трудных обстоятельствах, о исцелении от болезней.
Епифанов день — время для внутренней гармонии, заботы о близких и укрепления духовных ценностей. Наденьте что-то яркое, поставьте на стол веточку рябины, помогите тому, кто нуждается, и проведите вечер в тихой беседе с родными. Избегайте конфликтов, тёмных мыслей и суеты — и тогда, как верили наши предки, удача и защита небес будут сопутствовать вам весь год.
Пусть этот день принесёт в ваш дом свет, тепло и благополучие!
Кто такой святитель Епифаний Кипрский.
Святитель Епифаний Кипрский — одна из наиболее значимых фигур в истории раннехристианской Церкви, богослов-полемист, ересеолог и учитель, чьи труды оказали определяющее влияние на формирование православного догматического сознания. Он родился около 315 года в селении Бесандука, расположенном в окрестностях Элевтерополя в Палестине. По происхождению Епифаний был евреем или финикийцем, в молодости получил хорошее образование, возможно, в Александрии, где овладел несколькими языками: греческим, сирийским, еврейским, коптским и латинским. Обращение к христианской вере произошло после того, как он увидел монаха по имени Лукиан, отдавшего нищему свою одежду. Поражённый этим актом милосердия, Епифаний попросил наставить его в христианстве, принял Крещение и удалился в монастырь, основанный его наставником.
Монашеское подвижничество и духовное становление.
В монастыре Епифаний подвизался под руководством опытного старца Илариона Великого, одного из основателей пустынножительства в Палестине. Он занимался перепиской греческих книг, преуспевая в иноческой жизни, и за свои подвиги сподобился дара чудотворений. Стремясь избежать людской славы, святой удалился в пустыню Спанидрион, однако даже там его настигла молва о праведной жизни. В этот период он был захвачен разбойниками и три месяца провёл в плену, но своим словом о покаянии привёл одного из шайки к истинной вере в Бога. После освобождения этот человек, принявший крещение с именем Иоанн, стал верным учеником Епифания и впоследствии записывал жизнь и чудотворения своего наставника.
Избрание на архиепископскую кафедру.
Около 367 года, когда святому было около шестидесяти лет, он был избран архиепископом Константии (древнего Саламина) на острове Кипр. Избрание состоялось при участии епископов острова, хорошо знавших о строгой подвижнической жизни Епифания и его твёрдых православных убеждениях. Не последнюю роль в этом сыграл преподобный Иларион, пользовавшийся большим уважением у предыдущего Кипрского архиепископа. На архиерейской кафедре святитель прославился великой ревностью о вере, любовью и милосердием к бедным, простотой нрава. Одной из главных его забот стало основание и укрепление монашества в епархии. За чистоту своей жизни святитель Епифаний получил дарование видеть во время Божественной литургии наитие Святого Духа на Святые Дары.
Богословское наследие: «Панарий» и «Анкорат».
Наиболее значимым вкладом святителя Епифания в богословие стали два фундаментальных сочинения: «Панарий» и «Анкорат». «Панарий» (в переводе с греческого — «аптечка», «ящик с лекарствами») представляет собой систематическое описание и опровержение восьмидесяти ересей, как дохристианских, так и христианских. Этот труд стал важнейшим источником для изучения истории раннехристианских учений и полемической литературы. В нём Епифаний не просто перечисляет заблуждения, но подробно анализирует их истоки, аргументацию и предоставляет православное опровержение, опираясь на Священное Писание и предание Церкви.
Второе крупное сочинение — «Анкорат» (греч. «якорь») — посвящено изложению православного учения о Троице, воплощении, воскресении мёртвых и будущей жизни. Оно было направлено преимущественно против ариан, полуариан, духоборцев и аполлинаристов. В этом труде Епифаний демонстрирует глубокое понимание догматических вопросов и способность ясно излагать сложные богословские истины. Оба сочинения были высоко оценены последующими поколениями: Седьмой Вселенский Собор наименовал святителя Епифания отцом и учителем Церкви.
Другие труды и научный интерес.
Помимо догматико-полемических сочинений, святитель Епифаний оставил после себя ряд работ, представляющих интерес для библеистики и церковной истории. «Книга о весах и мерах» содержит важные сведения о библейской метрологии и греческих переводах Библии, что делает её ценным источником для текстологических исследований. Сочинение «О 22 пророках Ветхого Завета и трёх Новых Заветов и о 12 апостолах и 70 учениках Христовых» сохранило множество устных церковно-исторических преданий, которые иначе могли бы быть утрачены. Также ему приписывается труд «Физиолог», содержащий наблюдения над свойствами библейских животных, и сочинение «О камнях», посвящённое объяснению двенадцати камней на нагруднике иудейского первосвященника.
Участие в церковных спорах и последние годы жизни.
Святитель Епифаний принимал деятельное участие в борьбе Церкви с арианством и другими ересями своего времени. Его воззрения формировались под влиянием аскетов Египта и Палестины, в период наиболее острой догматической полемики. В конце жизни, по проискам императрицы Евдоксии и Александрийского патриарха Феофила, он был вызван в Константинополь на собор, созванный для суда над святителем Иоанном Златоустом. Не желая быть участником беззаконного собора, Епифаний покинул Константинополь. Во время плавания на корабле он почувствовал приближение смерти, преподал ученикам последнее наставление — соблюдать заповеди Божии и хранить ум от нечистых помыслов — и через двое суток скончался.
Кончина и почитание.
Святитель Епифаний скончался 12 мая 403 года. Жители города Саламина с рыданиями встретили тело своего архипастыря и с честью погребли его в новой церкви, возведённой самим святителем. Память святителя Епифания Кипрского совершается Православной Церковью 12 мая по юлианскому календарю (25 мая по григорианскому). В богослужебных текстах он прославляется вместе со святителем Германом Константинопольским как «чудная двоица» иерархов, заградивших уста безбожников и изложивших мудрейшие догматы всем, православно воспевающим великое таинство благочестия.
Значение для современной Церкви.
Наследие святителя Епифания Кипрского сохраняет актуальность и в наши дни. Его труды остаются важным источником для изучения истории догматических споров, развития ересиологической мысли и формирования православного богословского языка. Метод Епифания — тщательное изучение заблуждений с последующим ясным изложением истины — служит образцом для современной апологетики и миссионерской деятельности. Почитание святителя как отца и учителя Церкви подчёркивает непреходящую ценность его вклада в сохранение чистоты православного вероучения. В иконографии святитель Епифаний изображается седовласым старцем с бородой клиновидной формы, облачённым в святительские одежды, с Евангелием в руках — как символ верности слову Божию и учительского служения.
