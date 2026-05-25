Рубио не раскрыл, будет ли баллотироваться на президентских выборах США

Госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио отказался отвечать на вопрос о своём участии в выборах президента США, которые состоятся в 2028 году.
«На это я не отвечаю», — сказал он в интервью India Today.
Рубио отметил, что ему нравится его нынешний пост.
«Это замечательная работа. Не могу представить, что в американской политике есть работа лучше этой. Так что я очень счастлив выполнять эту работу», — заявил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио являются идеальными кандидатами на следующих выборах.
Рубио выразил мнение, что кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2028 года может стать Вэнс.
Ранее Вэнс заявил, что у Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации Соединённых Штатов.