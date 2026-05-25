Адвокат объяснил, как собственнику не лишиться участка земли

Земельные участки могут изымать у собственников, если они не используются по назначению. Это относится, например, к землям под строительство и дачным участкам. Что делать, чтобы сохранить землю, рассказал aif.ru адвокат Александр Крылов.
— Самый надёжный подход — не оставлять землю без следов реального освоения. Важно не только делать, но и сохранять доказательства: договоры и акты работ, счета, фотофиксацию, переписку по подключению коммуникаций, по проектированию, — посоветовал юрист.
Эксперт напомнил, что суды смотрят на длительность и устойчивость нарушения. Одного сезона, когда участок не обработали, как правило, недостаточно, чтобы говорить о крайней мере, уверен он.
Телеканал «Царьград» сообщил, что массовая проверка земельных участков в России может обернуться потерей собственности почти для 100 тысяч владельцев. Под ударом оказались те, чья земля стоит заброшенной или используется не по назначению. Сначала собственнику направляют предписание с требованием устранить нарушения, на это дают от 30 до 90 дней. Если требования будут проигнорированы, дальше последует куда более жёсткий сценарий — суд и возможное изъятие участка в госсобственность.