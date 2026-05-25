Адвокат объяснил, как собственнику не лишиться участка земли

Телеканал «Царьград» сообщил, что массовая проверка земельных участков в России может обернуться потерей собственности почти для 100 тысяч владельцев. Под ударом оказались те, чья земля стоит заброшенной или используется не по назначению. Сначала собственнику направляют предписание с требованием устранить нарушения, на это дают от 30 до 90 дней. Если требования будут проигнорированы, дальше последует куда более жёсткий сценарий — суд и возможное изъятие участка в госсобственность.