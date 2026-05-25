Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов

Номера телефонов, по которым проводятся консультации и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов ведомства.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор проведет горячую линию по вопросам защиты прав туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 25 мая по 7 июня Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Кроме того, граждане смогут получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.