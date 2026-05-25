Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам защиты прав туристов

«С 25 мая по 7 июня Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей туристских услуг. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся качества и безопасности предоставления услуг отдыха и туризма. Кроме того, граждане смогут получить рекомендации по пребыванию в жаркую погоду, безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий», — говорится в сообщении.