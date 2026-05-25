X Российско-китайские молодежные летние игры стартуют в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 25 мая. /ТАСС/. Десятые Российско-китайские молодежные летние спортивные игры стартуют в Калининградской области. Церемония открытия состоится в понедельник в Светлогорске.
В программе игр соревнования по 12 видам спорта. Спортсмены из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет разыграют медали в бадминтоне, баскетболе, волейболе, боксе, пляжном волейболе, настольном теннисе, самбо, синхронном плавании, скалолазании, спортивной борьбе, художественной гимнастике и ушу. В соревнованиях примут участие более 300 атлетов. Вход для зрителей на все арены будет свободным.
Российско-китайские молодежные летние игры пройдут в Калининградской области в год 80-летия региона. Соревнования завершатся 31 мая. Их примут пять объектов: дворец спорта «Янтарный», «Автотор-Арена», спортивная школа № 7, пляжный стадион в Зеленоградске и физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант» в Светлом. Торжественная церемония открытия состоится 25 мая в светлогорском «Янтарь-Холле». Награждение победителей и призеров будет организовано на площади возле Кафедрального собора на острове Канта.
Отсчет истории Российско-китайских игр начался в 2005 году, когда президент России Владимир Путин и председатель КНР Ху Цзиньтао договорились о том, что 2006 год станет годом России в Китае. В рамках этого мероприятия были запланированы молодежные летние игры. Состязания стали традиционными, они проводятся раз в два года, по очереди в Российской Федерации и в Китайской Народной Республике. В 2016 году в Харбине состоялись первые зимние игры.
Среди российских городов соревнования ранее принимали Москва, Пенза, Иркутск, Самара.