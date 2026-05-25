Си Цзиньпин возмутился на переговорах с Трампом: что рассердило председателя КНР

Председатель КНР Си Цзиньпинь допустил повышение голоса во время переговоров с американским главой Дональдом Трампом. Камнем преткновения стала Япония. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информированные источники.
Так, Си Цзиньпин раскритиковал японского премьера Санаэ Такаити за планы по увеличению оборонных расходов. Трамп в свою очередь заявил, что перед лицом угрозы со стороны КНДР Япония должна ужесточить свою оборонную политику.
Издание подчеркивает, что обсуждение действий Токио не входило в официальную программу встречи.
Трамп 13 мая посетил Китай с визитом на государственном уровне и провел переговоры с Си Цзиньпином. Впоследствии американский лидер отозвался о встрече одним словом — «отлично».
