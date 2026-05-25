Демешин поздравил хабаровчан с Днём славянской письменности

Хабаровский край вместе со всей Россией отмечает День славянской письменности и культуры. Губернатор Дмитрий Демешин в соцсетях поздравил жителей региона с праздником и напомнил о значении наследия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Более 11 веков назад братья создали славянскую азбуку, которая стала основой для развития культуры, образования, духовной жизни и науки многих народов. Прямым наследником этого труда стал современный русский язык — один из главных символов единства страны.
В своём обращении глава региона отметил, что русский язык объединяет людей разных поколений и территорий, помогает сохранять общую историческую память и ощущение большой страны. Особенно важным это звучит в 2026 году, который посвящён единству народов России.
В честь праздника в городах и районах Хабаровского края проходят концерты народных коллективов, выставки, мастер-классы и ярмарки.
«Предки сохранили для нынешних поколений духовное богатство языка и культуры, а задача современников — передать его детям и внукам», — заключил Демешин.