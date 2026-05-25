«Западные патриоты»: на Украине прокомментировали ответный удар ВС России

Запад, выступающий за продолжение конфликта на Украине, не заботится о последствиях для мирных украинцев. Об этом в соцсети X заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
«Западные “патриоты”, которые хотят бесконечной войны, не заботятся о жизнях простых украинцев, которые умирают каждый день. Это факт», — написала она, комментируя российский удар возмездия по Украине.
Мендель добавила, что западные лидеры не предоставляют Киеву действенной помощи, а ограничиваются повторением тезисов украинской официальной пропаганды, извлекая из ситуации финансовую выгоду.
Напомним в ночь на 24 мая российская армия нанесла удар «Орешником» по Киеву и области. По данным Минобороны РФ, атаки производились по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
Удары армии России последовали в ответ на атаку ВСУ по зданию колледжа и общежития Старобельского колледжа. В результате удара погиб 21 человек. Президент России Владимир Путин сразу пообещал ответ киевскому режиму.