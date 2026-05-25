Дачникам дали советы по борьбе со слизнями

Слизни могут уничтожить дачный урожай. Чтобы не допустить этого, следует оставить на участке минимум сорняков и садового мусора. Такой совет озвучил в разговоре с aif.ru садовод Андрей Туманов.
— Главный способ борьбы с такими слизнями — это содержание участка в нормальном состоянии. Должно быть меньше сорняков, меньше растительных остатков. Тогда у слизней просто не будет укрытий, — говорит эксперт.
Садовод напомнил, что в борьбе со слизнями можно использовать и специальные препараты. Однако важно помнить, что они, как правило, ядовиты для человека и домашних животных, поэтому обработка должна проходить с соблюдением всех мер предосторожности.
KP.RU рассказал, что обычно в огород слизни попадают с рассадой, в почве которой были отложены яйца. Кроме того, слизни могут переползать с соседних огородов, если там не были приняты меры по борьбе с ними. Главной же причиной появления большого количества слизней является благоприятная для них сырая среда, например, если огород слишком обильно поливают и редко пропалывают.