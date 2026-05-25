Совместные маневры ядерных сил Минска и Москвы заставили французского лидера Эммануэля Макрона позвонить президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил зампредседателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента Олег Гайдукевич.
По инициативе Франции в воскресенье, 24 мая, прошли переговоры лидеров Минска и Парижа. Лукашенко и Макрон обсудили региональную повестку и взаимодействие Белоруссии с ЕС и Францией.
«Было бы у Ирана ядерное оружие — никто б не бомбил, никто бы вообще туда никогда не полез. Они понимают это. И они анализируют и прекрасно понимают нашу решимость, что в случае агрессии в отношении нашей страны нанесем удары по центру принятия решений», — сказал Гайдукевич.
Он отметил, что «разумные люди» отдают себе отчет в том, что Москва и Минск никогда не хотели враждовать с Европой. Депутат предсказал, что ЕС будет вынужден начать переговоры с белорусской стороной.
Гайдукевич добавил, что Минску не стоит терять бдительность, даже если ЕС попытается возобновить диалог.
Как отметил полковник Виктор Баранец, ядерные учения России и Белоруссии прошли именно сейчас, потому что шкала агрессивных намерений Европы стремительно поднимается к критической отметке.