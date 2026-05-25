Разведчик Филиппов сбил два дрона ВСУ и спас раненых сослуживцев

Российский военнослужащий Андрей Филиппов ликвидировал из стрелкового оружия два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины и оказал первую помощь раненым сослуживцам, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что младший сержант Филиппов выполнял боевую задачу по разведке местности. Подразделение Филиппова попало под комбинированный удар артиллерии и ударных дронов украинских войск. Несколько военных получили осколочные ранения.
«Андрей оперативно прибыл к раненым товарищам и начал оказывать первую медицинскую помощь. При оказании помощи он подвергся атакам FPV-дронов. Лично из стрелкового оружия уничтожил два беспилотных летательных аппарата и эвакуировал раненых на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что командование рассматривает вопрос о представлении младшего сержанта Филиппова к госнаграде.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Денисе Шеметове. Рядовой Шеметов прикрывал группы закрепления от атак беспилотников ВСУ и ликвидировал два дрона.
«Благодаря профессиональным действиям Дениса дроны были ликвидированы, тем самым огневое воздействие на наши группы прекратилось. Это позволило группам своевременно закрепиться на боевых позициях и занять оборону», — заявили в МО.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.