В Новосибирске раскупили билеты на два концерта группы «Ленинград»

В Новосибирске уже закончились билеты на первый концерт группы «Ленинград».

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске наблюдается небывалый ажиотаж вокруг билетов на концерт группы «Ленинград». Выступления коллектива, которые пройдут 28 и 29 мая на «Сибирь-Арене», практически полностью распроданы, сообщает Сиб.фм.

Билеты на оба концерта были раскуплены в кассах за считанные дни после старта продаж. Сейчас приобрести их можно преимущественно онлайн, так как в точках продаж остались лишь единичные места. Организаторы отмечают, что интерес к выступлению группировки, которая не приезжала в город несколько лет, оказался рекордным.

Концертная программа обещает стать настоящим событием для поклонников. Группировка готовит двухчасовое шоу (18+), в которое войдут главные хиты: «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет», «Вояж» и «WWW». Фирменный стиль «Ленинграда» — это сочетание острых текстов, мощной энергетики и живого звука духового оркестра.

Судя по аншлагу, новосибирцы соскучились по «дворовому звучанию» и атмосфере настоящей тусовки. В прошлом году концерт группы уже доказал, что энергетика на выступлениях «Ленинграда» зашкаливает: зал пел каждую песню, а ритм чувствовался буквально во всём.