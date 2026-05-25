Диетолог Поляков посоветовал отказаться от окрошки при гастрите и подагре

Осторожность следует соблюдать и при гипертонии.

Источник: Комсомольская правда

Окрошка — одно из самых популярных блюд, однако некоторым россиянам следует отказаться от нее. Об этом заявил в разговоре с изданием aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

— Окрошку не стоит есть при обострении язвенной болезни, панкреатита и гастрита. Не рекомендуется употреблять этот продукт при обострении мочекаменной болезни или подагры. Осторожность следует соблюдать при гипертонической болезни, — отметил доктор.

Диетолог добавил, что пациентам с проблемами желчевыводящих путей не стоит есть окрошку на квасе, так как продукты брожения могут спровоцировать ухудшение состояния.

KP.RU рассказал о безопасной норме окрошки. Оказывается, даже полезную версию блюда не стоит есть после трех часов дня. Классическая окрошка с колбасой и сладким квасом является серьезным испытанием для желудка. Колбаса содержит скрытые жиры и соль, а сочетание со сладким квасом и картофелем запускает процессы брожения.