Рубио не ответил на вопрос об участии в президентской гонке США в 2028 году

Госсекретарь США Марко Рубио уклонился от ответа на вопрос о возможном участии в президентских выборах 2028 года. Свое мнение он высказал в интервью India Today.
«На это я не отвечаю», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Рубио подчеркнул, что полностью удовлетворен работой госсекретаря США и считает ее одной из самых значимых в американской политической системе. По его словам, он не представляет себе более привлекательной должности.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Рубио и вице-лидера Джей Ди Вэнса сильными кандидатами от республиканцев на будущих выборах. Он охарактеризовал их как «команду мечты».
По данным западных СМИ, Вэнс также рассматривает вариант не участвовать в президентской гонке 2028 года. Вице-президент США оказался в изоляции в администрации Трампа.