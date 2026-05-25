Спортсменка чудом выжила после столкновения с самолётом: пропеллер искромсал ее параплан

Kronen Zeitung: в Австрии самолёт сбил парапланеристку прямо в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

В Австрии легкомоторный самолет врезался в парапланеристку прямо в небе. Однако девушка по счастливой случайности осталась жива и приземлилась. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

44-летняя спортсменка поднялась в воздух с холма Шмиттенхеэ и летела по прямой над долиной Пинцгау. Неожиданно ее протаранил самолет Cessna, за штурвалом которого сидел 28-летний пилот. Пропеллер борта буквально искромсал параплан.

Женщине все-таки удалось раскрыть запасной парашют и приземлиться. В результате инцидента она получила лишь незначительные травмы. Самолет тем временем благополучно приземлился в аэропорту Целль-ам-Зее.

Происшествие попало в объектив нагрудной камеры парапланеристки. Спасатели, прибывшие на место, назвали случившееся чудом и невероятным везением.

