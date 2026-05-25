Офтальмолог Куренков заявил о пользе морской воды для глаз

Купание в чистой морской воде полезно для всего организма, в том числе, для глаз, так как способствует уничтожению микробов. Об этом рассказал aif.ru офтальмолог Вячеслав Куренков.
— Морская вода близка по составу к плазме крови, её pH достаточно благоприятно воздействует на переднюю поверхность глаза. Микроэлементы, которые содержатся в морской воде, стимулируют работу желёз и обладают бактериостатическим эффектом, — считает доктор.
По словам медика, во время купания не стоит использовать специальные защитные очки, если вода чистая, можно не боясь погружаться в нее с головой.
KP.RU отметил, что морская вода идет на пользу не всем отдыхающим. Морская вода может навредить, если на коже есть открытые раны, порезы или шрамы, а также людям с сильной аллергией или кожными болезнями. После косметических процедур для кожи — лазера или пилинга, тоже нужно избегать моря, потому что кожа становится очень чувствительной.