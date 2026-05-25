Туристический автобус перевернулся на западе Турции, пострадали 46 человек

На западе Турции перевернулся туристический автобус, в результате аварии пострадали водитель и 45 пассажиров. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщила газета Türkiye.
Инцидент произошел в районе деревни Йылдыран провинции Чанаккале. Автобус направлялся из Анкары в Чанаккале, по неизвестной причине вылетел с трассы в поле и перевернулся.
Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие больницы. Их состояние оценивается как хорошее, угрозы жизни нет. Правоохранители устанавливают причину аварии, говорится в сообщении.
