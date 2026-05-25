Туристический автобус перевернулся на западе Турции, пострадали 46 человек

18 апреля на трассе А-350 Чита — Забайкальск️ водитель автобуса, в котором находились иностранцы, не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось. Позже стало известно, что в результате аварии, в ходе которой перевернулся автобус с иностранцами, погибли два человека. 14 человек были доставлены в Центральные районные больницы Борзи и Забайкальска.