Дерматолог назвала главные правила защиты от солнца

Ультрафиолет негативно влияет на кожу, провоцируя старение и даже развитие рака. Как правильно защищаться от яркого солнца в летний период, сообщила «Абзацу» дерматолог и косметолог Василина Миронова.
— Если вы наносите крем тонким слоем, недостаточно часто обновляете его каждые два часа, также после купания или потоотделения, вы можете получить риски солнечных ожогов, преждевременного старения и в долгосрочной перспективе — рака кожи, — заявила медик.
Она добавила, что оптимальный уровень SPF летом — 50. Также стоит учитывать тип кожи: для жирной и комбинированной кожи подойдут легкие флюиды, для сухой — питательные кремы.
KP.RU отметил, что солнце может дарить витамин D и красивый загар, но оно же ускоряет старение кожи и повышает риск рака. Наиболее опасное солнце — с 11:00 до 16:00, когда УФ-индекс достигает максимума. В это время стоит избегать прямых лучей, использовать головные уборы, солнцезащитные очки и одежду из плотной ткани. Загорать же полезно утром, когда солнце только встало.