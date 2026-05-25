Дерматолог назвала главные правила защиты от солнца

KP.RU отметил, что солнце может дарить витамин D и красивый загар, но оно же ускоряет старение кожи и повышает риск рака. Наиболее опасное солнце — с 11:00 до 16:00, когда УФ-индекс достигает максимума. В это время стоит избегать прямых лучей, использовать головные уборы, солнцезащитные очки и одежду из плотной ткани. Загорать же полезно утром, когда солнце только встало.